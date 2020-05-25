Macaristan'da hüzünlü bayram

Macaristan'da yaşayan vatandaşlarımızın her yıl bayram namazından sonra ziyaret ettikleri I. Dünya Savaşı Galiçya Şehitliği'nde bu bayram hüzün hakimdi.

Budapeşte I. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği

Osmanlı Imparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na girişiyle geleceklerini Osmanlı'nın muzafferiyatında gören Bosna Hersek coğrafyasında halk kurulan geçici askelik şubelerine gönüllü olarak kaydını yaptırıyor.

Galiçya cephesine gönderilen askerlerden Budapeşte'de tedavisi sırasında hayatını kaybeden 480 şehidimiz Budapeşte I. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği 'nde yatıyor. Bayram namazları sonrası Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının toplu olarak ziyaret edip Kuran okudukları şehitlikte bu sene sadece 4 kişi vardı.

Servet Nine ve Müslüman Mezarlığı Unutulmadı

Macaristan'da yaşayan en yaşlı Türk olan Servet Nine ölümünün 6. yılında da unutulmadı. Doğduğunda Osmanlı vatandaşı olan ve mübadele yıllarında Türkiye'ye gelen Servet Nine 2014 yılında 97 yaşında Budapeşte'de vefat etmişti. Vefatından bir sene önce Şehitlikte Kuran okuduğu bir gün " Gelecek nesiller bu kabirler burada olduğu sürece buralarda biz müslümanların yaşadığını bilecek toprağın üstüne olduğu gibi buralarda toprağın altınada yerleşelim " diyerek kendisininde Macaristan'da defnedilmesini istemişti.

Bayramın ilk gününde diğer müslüman kabirlerini de ziyaret edenlerin sayısı bu sene toplamda 20 kişiyi geçmedi.

Bu sene bayramda Budapeşte'ye hüzün hakimdi.

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