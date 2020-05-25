Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.534
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3047
EURO
7.4186

Macaristan'da hüzünlü bayram

Macaristan'daki Türkler bu sene hüzünlü bir bayram geçiriyor. Covid-19 tedbirleri dolayısıyla her bayram ziyaret edilen Galiçya Şehitliği'ne bu yıl sessizlik hakimdi. Ancak az sayıda insanla da olsa şehitlerimiz yine anıldı.

Macaristan'da hüzünlü bayram

Macaristan'daki Türkler bu sene hüzünlü bir bayram geçiriyor. Covid-19 tedbirleri dolayısıyla her bayram ziyaret edilen Galiçya Şehitliği'ne bu yıl sessizlik hakimdi. Ancak az sayıda insanla da olsa şehitlerimiz yine anıldı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:14
2110 Okunma
Macaristan'da hüzünlü bayram

Macaristan'da yaşayan vatandaşlarımızın her yıl bayram namazından sonra ziyaret ettikleri I. Dünya Savaşı Galiçya Şehitliği'nde bu bayram hüzün hakimdi.

Budapeşte I. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği

Osmanlı Imparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na girişiyle geleceklerini Osmanlı'nın muzafferiyatında gören Bosna Hersek coğrafyasında halk kurulan geçici askelik şubelerine gönüllü olarak kaydını yaptırıyor. 

Galiçya cephesine gönderilen askerlerden Budapeşte'de tedavisi sırasında hayatını kaybeden 480 şehidimiz Budapeşte I. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği 'nde yatıyor. Bayram namazları sonrası Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının toplu olarak ziyaret edip Kuran okudukları şehitlikte bu sene sadece 4 kişi vardı.

Servet Nine ve Müslüman Mezarlığı Unutulmadı

Macaristan'da yaşayan en yaşlı Türk olan Servet Nine ölümünün 6. yılında da unutulmadı. Doğduğunda Osmanlı vatandaşı olan ve mübadele yıllarında Türkiye'ye gelen Servet Nine 2014 yılında 97 yaşında Budapeşte'de vefat etmişti. Vefatından bir sene önce Şehitlikte Kuran okuduğu bir gün " Gelecek nesiller bu kabirler burada olduğu sürece buralarda biz müslümanların yaşadığını bilecek toprağın üstüne olduğu gibi buralarda toprağın altınada yerleşelim "  diyerek kendisininde Macaristan'da defnedilmesini istemişti.

Bayramın ilk gününde diğer müslüman kabirlerini de ziyaret edenlerin sayısı bu sene toplamda 20 kişiyi geçmedi.

Bu sene bayramda Budapeşte'ye hüzün hakimdi.

Videoyu izlemek için tıklayın:

Son Güncelleme: 25.05.2020 13:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi
İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi
Pakistan'da Airbus A320 tipi yolcu uçağı düştü
Pakistan'da Airbus A320 tipi yolcu uçağı düştü

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim