Macaristan'da hayat durma noktasında...

Macaristan korona virüsü ile mücadelede son bir ayda tedbirleri arttırdı. Tanı kitinin ve buna bağlı olarak taramaların azlığından oluşan olumsuzluklar, insanların birbirleri olan fiziki iletişimlerinin minimuma indirgeyen kısıtlı sokağa çıkma yasağının uygulanması ile aşılmaya çalışılıyor.

Kısıtlı Sokağa Çıkma Yasağı

28 Mart itibariyle Macaristan'da kısıtlı sokağa çıkma yasağı başladı.

65 yaşın üstündekilere sadace 09 - 12 arasında zaruri ihtiyaçlarını karşilayabilirler. Aynı saatlerde 65 yaşın altındakiler bu alanlar kapandı.

Iş ve zaruri ihtiyaçlar dışında herkese dışarı çıkma yasağı.

Dışarıda ise Insanlarının birbirleri ile arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak mesafe koyma

Tedbirleri uygulanmaya başlandı. Riayet etmeyenler için de 5 000 ile 500 000 Huf ( Yaklaşık olarak 14 - 1 400 euro ) arasında ceza uygulanacağı açıklandı.

Türk Marketlerinde Ürün Sıkıntısı

Öğrenci ve yerlesik olarak yaklaşık 4 000 Türk vatandaşının yaşadığı Macaristan'da okulların tatil edilmesi ile eğitimini Macaristan'da yapan Türk öğrencilerin büyük bölümü Türkiye'ye döndü.

Kendimize özgü gıdaların en yakın ve hızlı olarak temin edildiği Viyana ile sınırların kapanması neticesinde Budapeşte'de faaliyet gösteren Türk Marketlerinde yavaş yavaş Türk markalarında ürün sıkıntısı başladı.

DTIK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar (solda) ve DTIK Avrupa Komitesi Başkanı Suat Karakuş

DTIK Avrupa Komitesi Toplantısı

Dünya Türk Is Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi toplantısı telekonferans yolu ile Budapeşte'de Başkan Suat Karakuş'un moderatörlüğünde 14 üye ve Vatkan Büyükelçimiz Lütfullah Göktaş ile DEIK Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda 8 ülkeden 14 üyenin katılımıyla gerçekleşen telekonferansda üyeler bulundukları ülkelerdeki durumu problemleri dile getirdiler.

Budapeşte'de Sokaklarda Sessizlik Hakim

1.7 milyonluk şehirde hayat durma noktasında. 2019 yılında yaklaşık 8 milyon turist ağırlayan Budapeşte'nin en çok ziyaret edilen, Kahramanlar Meydanı, Kossult Meydanı ( Parlamentonun bulunduğu meydan ) ve Budapeşte Kalesi neredeyse tamamen bom boş. 2 hafta önce sınırları yabancılar kapayan Macaristan'da halk da evlerinde endişeli bir bekleyişte.

Ekonomi'deki Kriz Fırsata da dönüşebilir.

Dünya Türk Is Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Üyesi ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar yaptığı açıklamada Korona Krizinden bu yana Macaristan'da borsanın ve Macaristan para biriminin aşırı derece değer kaybettiğine vurgu yaptı. Fadıl Başar 46 bin seviyelerinde seyreden Macaristan borsasının 29 binlere kadar gerilediğini belirterek Macaristan para birimi Forintin de euro karşısında % 7,5 değer kaybettiği söyledi.

Fadıl Başar bir sene içinde dövizdeki artışın geçen son bir ayda daha da hızlandığını belirtti. Şu andaki durumun ülke vatandaşları için bir sıkıntı olsa da dış yatırımcı içinde bir fırsat olduğunu söyleyen Başar, güçlü bir sanayi ve önemli tarımsal girdisi olan bir ekonomik yapı sahip Macaristan'nın kriz sonrasında en kısa sürede yine eski stabil durumuna geleceğini belirtti. Vergi avantaşları ve ülkenin önemli coğrafi bir konumda olması ile yüksek turizm gelirleri gibi belli başlı ekonomik artıların ülkenin kriz sonrasındaki toparlanmasının hızlı olacağının göstergesi olduğunu söyledi.