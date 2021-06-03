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Las Vegas'ta normalleşme! Maskesiz ve sosyal mesafesiz hayata açılış yaptılar

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve gazinolarıyla ünlü Las Vegas yüzde yüz kapasiteyle bir yılı aşkın sürenin ardından yeniden açıldı. Bu kapsamda, nüfusunun yüzde 55’i corona virüse karşı aşılayan şehirde maske ve sosyal mesafe uygulaması da kaldırıldı. Halk görkemli açılışın ardından eğlence merkezlerine ve restoranlara akın etti.

Dünya 03.06.2021, 14:30
Las Vegas'ta normalleşme! Maskesiz ve sosyal mesafesiz hayata açılış yaptılar

Dev bir saat, pazartesi  gecesi 12:01'e geri sayarken, kalabalıklar Las Vegas şehir merkezinin bir yıldan fazla bir süredir ilk kez canlı müzik eşiliğinde maske veya sosyal mesafe gerekmeden tamamen yeniden açılmasını alkışladı. Bir sunucu, çoğunluğu maskesiz olan kalabalığa hoparlörden "Bu, Las Vegas tarihinde oldukça önemli bir gece" dedi. 

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 2

TÜM İŞLETMELERİN TAM KAPASİTEYLE AÇILMASINA İZİN VERİLDİ

Bununla birlikte, Las Vegas'taki işletmelerin artık hiçbir Covid-19 kısıtlaması olmaksızın tam kapasite ile açık olmasına izin verildi. Aşılar, kentteki yeni tip  Covid-19 enfeksiyonlarını azalttı ve pazartesi gecesi yapılan  açılış kutlamasından sonra, şehirdeki kumarhaneler, müşterilerin slot makinelerinde ve diğer kumar istasyonlarında ayrılmasını sağlayan pleksiglas ayırıcıları kaldırmaya başladı.

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 3

KENT SAKİNLERİNİN YÜZDE 55'İ TAMAMEN AŞILANDI

Las Vegas nüfusunun yüzde 55’i şimdiye kadar tamamen aşılandıı ve durum gelir büyük ölçüde turizme bağlı olan şehirde ekonomik toparlanmayı hızlandırdı. 

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 4

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, Las Vegas'taki işsizlik oranı Nisan 2020'de ülkedeki en kötü oranlardan biri olan yüzde 34'e yükseldi. Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Dairesi Başkanı Steve Hill, "Las Vegas'ta muhtemelen pandemide ABD’deki herhangi bir şehirden daha fazla zorlandı” dedi.
 

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 5

Venetian Resort’un CEO’su  George Markantonis ise pandemi nedeniyle otel zincirinin 7 komgre salonunu sattığını ifade etti, ancak kentteki yüksek aşılama oranının işlerinin düzelmesini sağladığını söyledi.

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 6

Markantonis, Bu yılın sonuna kadar pandemi öncesine benzer bir rezervasyon oranımız var. Otellerimiz artık hafta sonları yüzde 80, diğer günlerde yüzde 50 doluluğa sahip” dedi.

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 7

GELECEK HAFTA ÜLKENİN EN BÜYÜK TİCARET FUARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Diğer taraftan gelecek hafta,  LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) pandemi başladığından bu yana ülkenin ilk büyük ticaret fuarına ev sahipliği yapacak. Söz konusu furarın kente 1 milyar dolarlık bir ekonomik katkı yapması bekleniyor.

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 8

ABD'LİLER PANDEMİYİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan, Las Vegas'ın yeniden açılması, ABD’lilerin pandemiyi geriye bıraktıklarına dair kanıtlardan yalnızca birini oluşturuyor.  ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi rakamlarına göre, ABD havaalanları “Anma Günü” hafta sonu boyunca bir yıldan fazla bir süredir en büyük yoğunluğunu yaşadı.

Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı - 9

İnsanlar uzun hafta sonu boyunca plajlara,  restoranlara akın etti, sinemaseverler ise salonlara geri döndü. Bir korku filmi olan "A Quiet Place Part II" (Sessiz Bir Yer 2)  Kuzey Amerika'daki Anma Günü hafta sonundaki üç günlük açılışı için 48,3 milyon dolar hasılat yaparak pandeminin şimdiye kadarki en büyük açılış hafta sonunu yaşadı.

(ntv.com.tr)

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