Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’in son dakika ibaresiyle servis ettiği haberde, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan iki adet balistik füze fırlattığı duyuruldu.

Açıklamayı Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptı… Yapılan açıklamada tanımlanamayan iki füzenin Güney Kore’nin doğu kıyısındaki denize düştüğü belirtildi. Güney Kore ve ABD istihbarat birimlerinin füzenin akıbeti ile ilgili soruşturma başlattığı da kaydedildi.

Güney Kore, bölgedeki takip ve izleme sistemlerinin de güçlendirildiğini ve ABD ile güvenlik konusunda yakın çalışıldığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Suga, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini sert bir dille kınayarak “şoke edici” yorumunu yaptı. Suga, Pyongyang yönetiminin bu adımının bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRİNCE YENİDEN BAŞLADI

Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze geliştirme çalışmalarını durdurması karşılığında yaptırımların kaldırılması için ABD ile yürüttüğü görüşmeler 2019 yılında çıkmaza girmişti. Kuzey Kore görüşmelerin çıkmaza girmesinden sonra silah geliştirme çalışmalarına devam etti.

Güney Kore ve Çin dışişleri bakanları bugün Kuzey Kore’nin son füze testi ve Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer silahlardan arındırma müzakerelerinin durmuş olmasına ilişkin endişeler sürerken Seul’de bir araya geldi.

Kuzey Kore hafta sonunda “çok önemli stratejik bir silah” olarak nitelediği uzun menzilli bir seyir füzesini test etmişti.

Analistler bu silahın ülkenin geliştirdiği nükleer başlık taşıyabilen ilk seyir füzesi olduğunu ifade etmişlerdi.