Kuşak Yol Projesi, 40 milyon kişiyi yoksulluktan kurtaracak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in 2013 yılının sonbaharında Orta Asya ve Güney Doğu Asya’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde şekillenen “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ile “1. Yüzyıl Deniz İpek Yolu”, aradan geçen 6 yılda ortak bir eyleme dönüşerek, küresel çapta olumlu karşılanan bir kamu ürünü haline geldi.



Xi Jinping’in Çin’in 70’inci kuruluş yılı kutlamalarındaki konuşmasında da özel bir önem verdiği söz konusu inisiyatif, ilgili ülkeler arasındaki karşılıklı siyasi güven, ekonomik kaynaşma ile beşeri ve kültürel bağla daha da güçlendirildi.

Çin’le Kuşak ve Yol çerçevesinde iş birliği belgesi imzalayan ülke sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 136’ya; uluslararası örgüt sayısı ise 30’a yükseldi. Proje, “İnsanlığın kader ortaklığını inşa etme” başlığı altında birçok kez Birleşmiş Milletler kararlarına da yazıldı.



Türkiye de projenin kalbinde yer alıyor



Batı ülkeleri tarafından çeşitli iddialarla karşılaşan Kuşak ve Yol iş birliği sayesinde, Doğu Afrika ilk otoyoluna, Maldivler deniz üzerinden geçen ilk köprüsüne, Belarus kendine ait araba imalatına sahip oldu. Mombasa-Nairobi demir yolunun hizmete girmesi, bölgede yaklaşık 50 bin istihdam yaratarak, Kenya’nın ekonomik büyümesine 1,5 puan katkıda bulundu.





Türkiye de 2015 yılında Çin ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Kuşak Yol Projesi’ne dahil oldu. Bu kapsamda Çanakkale Boğazı Köprüsü, 3 Katlı Tüp Geçit Projesi, Filyos, Çandarlı ve Mersin limanları inşası ve Edirne-Kars hızlı tren ve bağlantıları demiryolu projesine yönelik çalışmaları devam ediyor.



Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlamayı hedefleyen proje; karayolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırım girişimini kapsıyor. 21. yüzyılın en büyük kalkınma projelerinden biri olarak tanımlanan Kuşak ve Yol girişimiyle; bu bölgelerdeki ulaşım, telekomünikasyon, enerji ve diğer altyapı ağlarının inşası ve birbirine entegre edilmesi, yeni projeler için kredi ve sermaye imkanlarının bulunması, bölgeler arası gümrük ve vergi koordinasyonuyla birlikte ticaret ve yatırım fırsatlarının yeniden canlandırılması bekleniyor.