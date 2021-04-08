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Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı

Kremlin, Rusya'nın ABD yaptırımları açısından en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini bildirdi.

Dünya 08.04.2021, 13:44
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Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı

Kremlin, Washington'un Moskova'ya karşı düşmanca ve öngörülemez bir politika izlediğini savunaraka Risya'nın ABD yaptımları açısından en kötü senaryola hazır olması gerektiğini bildirdi.

ABD, Putin muhaliflerinden Alexei Navalny'e verilen hapis cezası ve Navalny'nın sağlık duruman yönelik endişeler nedeniyle Moskova'yı yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor. Yeni yaptırım endişeleri ruble ve Rus piyasaları üzerinde baskı yaratıyor.

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