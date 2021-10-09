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Kongre baskını soruşturmasında Trump'ın kayıtları incelenecek

ABD'de Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump'ın kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisine verilmesi için Ulusal Arşivlere talimat verdi

Dünya 09.10.2021, 11:08 09.10.2021, 11:15
Kongre baskını soruşturmasında Trump'ın kayıtları incelenecek

Biden, Trump'ın avukatlarının eski başkanın kayıtlarının Kongreye verilmemesi için talimat çıkarılması için yaptığı talebi reddetti.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine istenilen belgeler ve kayıtların ulaştırılması için hükümet kayıtlarını tutan Ulusal Arşivler Birimine talimat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden yönetiminin bu yönde bir adım attığını teyit ederek, "Biden 6 Ocak soruşturmasına çok önem veriyor. Bu sürecin bir parçası olarak, Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlerden Kongreye ulaştırılmasını önlemek adına bir inisiyatif kullanmayacak." ifadesini kullandı.

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