Kırgızistan'da seçim sonuçlarına itiraz eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını işgal etti

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Bişkek'te olduğunu bildirdi.

Hakkında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından mahkeme tarihine kadar tutuklanan Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev.

PROTESTOCULAR ESKİ CUMHURBAŞKANI ATAMBAYEV'İ CEZAEVİNDEN ÇIKARDI

Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.

Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar yaptı.

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Bir kalabalığın arasında çıkarılıp arabaya bindirilen Atambayev'in Ala Too meydanında kendisini bekleyen binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

Tüm bu olaylar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale etti.

Dün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Öğle saatlerinde başlayan gösteriye 5 binden fazla kişi katıldı.

Meydanda konuşmaların sürdüğü sırada bir grup gösterici, sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti ve daha sonra sarayın ön tarafındaki demirlikleri zorladı.

Bunun üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı uzaklaştırdı.

Göstericiler de polise taş atarak ve çöp konteynerlerini ateşe vererek karşılık verdi. Çok sayıda aracın hasar görmesine neden polis ile göstericiler arasındaki gerilim halen arka sokaklarda sürüyor.

Güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yer aldığı mevkide sıkı güvenlik tedbirleri alırken, gazetecilerin alana girmesine ise izin vermiyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, 4 Ekim'deki seçimlere giren 16 siyasi partinin liderini yarın sabah kabul etmeyi planladığı bildirildi.

Milletvekili seçimlerinin adaletli yapılmadığını iddia eden siyasi partiler, seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçime giren 16 partiden 12'si barajı aşamamıştı.