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Japonya Başbakan Yardımcısı Aso ülkesinin Covid-19 sırrını açıkladı

Japonya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso, ülkesinde Covid-19'a bağlı ölüm oranının göreceli olarak düşük olmasını yüksek sosyal bilinç düzeyine bağladı.

Japonya Başbakan Yardımcısı Aso ülkesinin Covid-19 sırrını açıkladı

Japonya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso, ülkesinde Covid-19'a bağlı ölüm oranının göreceli olarak düşük olmasını yüksek sosyal bilinç düzeyine bağladı.

05 Haziran 2020 Cuma 11:01
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Japonya Başbakan Yardımcısı Aso ülkesinin Covid-19 sırrını açıkladı

Japonya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso, Japonya'nın diğer ülkelere göre yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında düşük ölüm oranına sahip olmasını ülkenin yüksek sosyal bilinç düzeyine bağladı.

Meclisteki oturumda konuyu değerlendiren Aso yurtdışından birçok telefon aldığını belirterek, "Yalnızca sizin sahip olduğunuz herhangi bir ilaç var mı diye soruyorlar" ifadelerini kullandı. "Cevabın sosyal bilinç düzeylerinin farklı olması olduğunu söylediğimde sessizliğe bürünüyorlar" diyen Aso, ülkesinde gönüllülük esasına bağlı olarak uygulamaya konan olağanüstü hal tedbirlerine de değindi. Aso, "ABD ve Fransa karantina kurallarını ihlal eden kişilere para cezası verdi. Ama bizde hiçbir yaptırıma gerek kalmadı. Bunu sadece gönüllü olarak iş yerlerini kapatmalarını ve evde kalmalarını isteyerek yaptık. Bununla gurur duymalıyız" şeklinde konuştu.

Aso, Japonya'da ABD, İngiltere ve Fransa'nın çok altında bir seviyede olmak üzere her 1 milyon nüfusa yaklaşık 7 korona virüs kaynaklı ölümün düştüğünü belirtti.

923 kişi hayatını kaybetti

Şu ana kadar 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 790 kişinin korona virüse yakalandığı Japonya'da, 13'ü aynı geminin yolcularından toplam 923 kişi hayatını kaybetmişti.

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