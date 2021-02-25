Japonlar pandemiye rağmen 'Çıplak Festival' yaptı!

Japonya, binlerce yıllık kültürü, coğrafyası ve gelenekleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Japonya, dünyanın her yerinden gelen turistlere, yıl içinde düzenlediği birçok festivalle ev sahipli yapıyor.

500 YILDIR KESİNTİSİZ YAPILIYOR

Korona virüs sebebiyle festivallerin çoğunun iptal edilirken yalnızca 'Çıplak Festival' Hadaka Matsuri 500 yıldır kesintisiz yapılıyor.

Salgın döneminde de gerçekleştirilen festivalde renkli görüntüler ortaya çıkarken bazı değişikliklerin yapıldığı gözleniyor. Festivalde bol hasat, refah ve bereket kutlanıyor.

Adı çıplak festival olarak anılsa da erkekler, ‘fundoshi’ olarak isimlendirilen bir Japon giysisi ve ‘tabi’ olarak isimlendirilen bir çift beyaz çorap giyiyor.

ŞANSLI ÇUBUK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZİYORLAR

Akşam saat 22.00 olduğunda başlayan festivalde rahip, yaklaşık 4 metre yukarıdaki bir pencereden 100 çubuk ve iki tane de 20 santimetre uzunluğunda şanslı ‘Shingi’ çubukları atıyor. Festivalin asıl amacının olduğu bu şanslı çubuğu bulmak ve şanslı erkek olmak için Japon erkekler birbiriyle kıyasıya mücadele ediyor. Çubuklarını bulan kişinin o yılı, şanslı, bereketli ve sağlıklı geçireceğine inanılıyor. Festivalin sonunda bazı yaralanmalar, kesikler ve burkulmalar olabiliyor.