İsrail'den katliam! Çoğu çocuk 20 kişi hayatını kaybetti

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu. Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti.

ARACINI SİVİLLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede yaşanan kan donduran anlar yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda İsrailli bir yerleşimcinin aracını Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü. Aynı görüntülerde İsrail polisinin saldırgan sürücüyü koruma altına aldığı anlara ait görüntüler de yer aldı.

YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Bölgedeki gelişmeler ile ilgili Kızıl Haç'tan bir açıklama geldi. Buna göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Al Jazeera'nin haberine göre ise, yaralılardan yedisinin durumu ise ağır.

AMBULANSLARIN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Aynı habere göre, bölgedeki İsrail güçleri ambulans ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya gitmesini engelledi. İsrail ordusuna ait radyodan yapılan yayında ise olaylar nedeniyle 21 İsrail askerinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan geçtiğimiz dakikalarda İsrail güçleri Mescid-i Aksa'daki yerleşkeden çekilerek içeride mahsur kalan Filistinlilerin gitmesine izin verdi. Bunun ardından bir grup Filistinli bölgeden ayrılmayarak meydanı temizlemeye başladı.

SOSYAL MEDYA FİLİSTİNLİ KIZI KONUŞUYOR

İsrail polisinin sert müdahalesi ile yeniden alevlenen olaylar sırasında bu sabah yine utanç verici sahneler yaşandı. Gözaltına alınırken gülümseyen Meryem'in görüntüsü ise, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İSLAM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler." dedi.

İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ MESCİD-İ AKSA'YA YÜRÜYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrail polisinin sert müdahalesinin ardından binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, dokuzu çocuk en az 20 kişinin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybeden çocuklardan birinin 10 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İSRAİL DURMUYOR

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Gazze sınırına asker gönderdi.

NETANYAHU'DAN HAMAS SÖZLERİ

Siyaseten zor günler geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'in sert karşılık vereceğini ifade etti.

GAZZE'DEN ROKET ATILDI

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı. Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.

İSRAİL MECLİSİ BOŞALTILDI

Roket sirenlerinin çalınması nedeniyle Batı Kudüs'te korku ve panik havası yaşandı. Sirenler nedeniyle İsrail Meclisi boşaltıldı, Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırıldı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğruladı. İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirten Ebu Ubeyde, "Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır. İyice anlamalıdır ki, geri çekilirse geri çekiliriz; ileri giderse ileri gideriz." ifadelerini kullandı.



Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İSRAİL POLİSİ AA MUHABİRİNİ DARBETTİ

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz." açıklaması yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu. Birleşmiş Milletler ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.'

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İslam dünyasına sesleniyoruz; İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan paylaştığı mesajında 'Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir' ifadelerine yer verdi.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

FANATİK YAHUDİ ÖRGÜTLER ÇAĞRI YAPMIŞTI

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor.

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ BEYT HANUN SINIR KAPISI'NI KAPADI

Öte yandan İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.

İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.

İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.