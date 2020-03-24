İspanya'da koronavirüsün korkunç yüzü: Yaşlılar ölüme terk edildi

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü hızını artırarak yayılıyor… Dünya çapında 381 binden fazla insana bulaşan ve 16 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken, Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’dan korkunç bir açıklama geldi…

Corona virüsü salgınının ülkeye geldiği günden beri 35 bin 136 kişide hastalık tespit edilen ve en son rakamlara göre toplam 2311 kişinin öldüğü İspanya’nın Savunma Bakanı Margarita Robles, askerin arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek olduğunu ve askerlerin görevlerini şehir içinde yaptığını duyurdu.

Fakat Robles, ülkedeki yaşlıların ve korkudan dışarı çıkamayanların evde çaresizce ölümü beklediğini de söyleyerek, “Askerlerin bazı kontrollerinde, yaşlıların evlerinde tamamen terk edildiğini gördü ve hatta bazıları yataklarında ölü bulundu” dedi. Ana Rosa televizyon programına çıkan Robles, “Bu insanlık dışı yaklaşım tolere edilmeyecektir ve sorumlular cezalandırılacaktır” dedi.

Robles’in açıklamasında özellikle huzurevlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa katıldığı basın toplantısında, “Huzur evleri ve bakım evleri hükümetimizin esas önceliğidir. Buralara çok yakından bakacağız” dedi.

BUZ PİSTİ GEÇİCİ MORG OLDU

İspanyol medyasına konuşan hükümet yetkilileri, Palacio de Hielo isimli buz pistine geçici morg yapılacağını duyurdu.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde, cenaze evlerinin kapasitesinin dolduğu ve bundan böyle geçici olarak corona virüsünden ölenlerin burada toplanacağı belirtildi.