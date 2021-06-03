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Irak'ta patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde tüp patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Dünya 03.06.2021, 23:33
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