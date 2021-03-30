İngiltere'deki okullarda taciz skandalı

BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere'de birçok çocuğun, başka çocuklar hakkında dile getirdiği şikayetlerden oluşan binlerce paylaşım yapması üzerine İngiliz polisi, bir yardım hattı açmaya karar verdi.

Konunun ulusal basına yansımasının ardından konuya ilişkin bilgi alan hükümet yetkilileri ihtiyacı olan herkese destek ve koruma sağlanacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de Everyone's Invited (Herkes Davetli) isimli bir internet sitesi erişime açılarak cinsel taciz ve saldırıya maruz kalanların isimlerini gizli tutarak paylaşım yapabilecekleri bir platform haline dönüşmüştü.

9 YAŞINDA ÇOCUKLAR VAR

İnternet sitesinin erişime açıldığından bu yana 6 bini aşkın paylaşım yapıldığı kaydedilirken, tacize maruz kaldığını bildirenler arasında 9 yaşındaki çocukların olması hayrete düşürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiliz polisi yapılan paylaşımların sadece bazı okulları hedef almadığını, sorunun ulusal düzeyde yaygın bir sorunun su yüzüne çıkan işaretleri olarak yorumladı.

Everyone's Invited sitesinde yayımlanan tanıklıklarda, paylaşan kişinin ya da taciz ya da saldırıyı yapan kişinin adı verilmiyor ama neredeyse her birinde bir okulun ya da okulların adı geçiyor. Tanıklıklar, partilerde uyuşturucu verilerek taciz veya tecavüzden, sosyal medyada cinsel içerikli görsellerin paylaşılması yoluyla tacize kadar çok çeşitli deneyimleri kapsıyor.

HANGİ ADIMLAR ATILACAK

İngiltere kamuoyu tarafından uzun yıllardır dillendiren iddiaların günümüzde artışa geçmesi tartışılmaya devam ederken, İngiliz polisi cinsel saldırı ve taciz mağdurlarının, İngiltere Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek hafta açılacak bir yardım ve şikayet hattına başvurması için çağrıda bulundu.

İDDİALAR KAYGI VERİCİ

Eğitim kurumlarındaki iddialara yönelik İngiltere Eğitim Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'okulların, üniversitelerin büyük çoğunluğu çocukları koruma sorumluluğunu çok ciddiye alıyor, o nedenle herkesin güvenli ve korunaklı hissettiği eğitim kurumlarıyla ilgili iddialar gelmesi özellikle şok etkisi yaratıyor" dedi. Konuyla ilgili olarak ,İngiltere Eğitim Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlükleri ile beraber Everyone's Invited internet sitesiyle iletişim halinde, taciz ve saldırı vakalarını bildirenlere destek ve danışmanlık sağlayacaklarını da kaydetti.

Bakanlık sözcüsünün açıklamalarının ardında Londra Emniyet Müdürlüğü söz konusu internet sitesindeki şikayetleri tek tek incelemeye aldığını ve adı geçen okullarla ilişkiye geçmeye başladığını açıkladı.