İngiltere AstraZeneca ve Oxford'ın koronavirüs aşısına onay verdi

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere tarafından acil kullanım onayını aldı.

İngiltere, AstraZeneca'dan 100 milyon doz koronavirüs aşısı siparişi vermişti. Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğu tespit edildi.

İngiltere Pfizer-BioNTech aşısından sonra ikinci aşıya da onay verilmiş oldu.

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