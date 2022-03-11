Facebook ve Instagram Rusya'ya yönelik nefret söylemlerini serbest bıraktı!

Rusya ve Ukrayna savaşında 16’ıncı güne girdik. Rus güçlerinin sivil yerleşimlere saldırıları devam ederken taraflar Antalya’da bir araya gelip diplomatik çözüm arayışlarında bulundu. Bu görüşmelerden ateşkes kararı çıkmazken Rus güçleri Kiev’e doğru ilerleyişine yeniden başladı.

Dünya devletleri ise Rusya’ya karşı yaptırım kararları almaya ve ülkeyi ekonomik çıkmaza sokarak direnişini kırmaya çalışmaya devam ediyor. Büyük şirketler de bu yaptırımların bir parçası olarak birer birer ülkeden çekiliyor. Öte yandan Rusya’nın insanlığa karşı işlediği suçlarla ilgili olarak alınan kararlardan en dikkat çekici olanlardan biri sosyal medya devi Facebook’tan geldi. Instagram’ın da sahibi olan şirket bu iki platformda Rusya’ya yönelik nefret söylemleri bir süreliğine de olsa serbest bıraktığını açıkladı.

KARAR HANGİ ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ?

Haber ajanslarında yer alan bilgilere göre bu yeni karar Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna’yı kapsıyor. Bu bilginin içerik yöneticilerine yollanan maillerden elde edildiği bildiriliyor. Meta şirketi bu coğrafi sınırların başka hangi ülkeleri kapsayacağını ise henüz açıklamadı e bu konuda soruları cevapsız bıraktı. Şirket daha önce benzer durumlarda aldığı ya da almadığı bu tür kararlar yüzünden sıkıntılar yaşamıştı. Temmuz 2021’de İran’da yaşanan protestolarda şirket aynı kararı almış; İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için yapılan ‘Ayetullah Ali Hamaney’e ölüm’ paylaşımlarına geçici olarak izin vermişti. (cnnturk)