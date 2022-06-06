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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de İsyanlarda!

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkan yardımcısı Mike Pence, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına isyan etti. Aracına yakıt aldığı sırada bir fotoğraf çektirip paylaşın Pence: "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

Dünya 06.06.2022, 13:25
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de İsyanlarda!

ABD Başkanı Joe Biden'a gönderme yaparak "Amerikan enerjisinin önünü aç" diye seslenen Pence'nin paylaştığı fotoğrafta, benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizel yakıtın fiyatı ise 5,49 dolar olarak görünüyor.

İşte O paylaşım:

#Mike Pence
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