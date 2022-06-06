Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de İsyanlarda!

ABD Başkanı Joe Biden'a gönderme yaparak "Amerikan enerjisinin önünü aç" diye seslenen Pence'nin paylaştığı fotoğrafta, benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizel yakıtın fiyatı ise 5,49 dolar olarak görünüyor.

İşte O paylaşım: