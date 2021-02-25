Ermenistan'da darbe girişiminin ardından Rusya itidal çağrısı yaptı!

Ermenistan ordusu hükümete ve Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Halkın soğa dökülmesinin isteyen Paşinyan, Genelkurmay Başkanını görevden aldı.



Olayların ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" denildi. Ayrıca, taraflara itidal ve anayasal çerçevede hareket edilmesi çağrısında bulunuldu.