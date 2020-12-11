Dünya'nın en zengin bankacısı Joseph Safra, hayatını kaybetti

Brezilya’nın en zengin insanı olarak bilinen Lübnan asıllı Joseph Safra 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sao Paulo, New York ve Monte Carlo'da birçok catering işi yaparak servetini genişleten Bafra, özel bankacılık ve servet yönetimi yaparak servetini genişletti.

Brezilya'nın önde gelen Yahudi cemaatinin bir üyesi olan Safra’nın, servetinin bir kısmını sinagog ve yardım merkezlerine yardım yaparak harcadığı belirtildi.

Brezilya'ya yaklaşık elli yıl önce Lübnan’dan gelen Safra, Forbes’un en zenginler listesine 23,2 milyar dolarlık servetiyle listede 39’uncu sırada yer alıyor.

Suriye’de bankacılık yapan bir aileden gelenn Joseph Safra, dünyanın en zengin bankacısı olarak dikkat çekiyor.

Joseph Safra’nın sağlık sebeplerinden hayatını kaybettiği belirtildi.

JOSEPH SAFRA KİMDİR?

Lübnanlı Yahudi milyarder Joseph Safra'nın dünyadaki en zengin bankacı olmasının arkasında bir hikaye var. Bu hikaye Joseph'in kardeşi Edmond ve onun Brezilyalı-Mongasque sevgilisi Lily'nin hikayesi.

Joseph ve kardeşi Edmond, Osmanlı döneminde doğan, Lübnanlı Yahudi ebeveynler Jacob ve Esther'in sekiz çocuğundan ikisi.

The Guardian'a göre, bugün bilindiği şekliyle Safra hanedanı, başlangıçta 1939'da Edmond Safra'nın büyük büyükbabasıyla doğdu. Gazetede yer alan ifadeye göre "Lübnanlı Yahudi milyarder ailesi, İskenderiye, Halep ve İstanbul arasındaki ticareti kolaylaştırmakla dikkat çeken, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güvenilir bankacıları oldu."

Edmond 16 yaşındayken babasının banka imparatorluğunda ona yoldaşlık etmeye başladı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Ticaret Geliştirme Bankası'nı kurduğunda sadece 24 yaşındaydı.

Edmond Safra ve Lily Watkins

Businessweek'e göre, Genç Edmond'un cesareti 1980'lerin başında bir milyon dolarlık bankayı 5 milyar doları aşan varlıkları olan bir aile imparatorluğuna dönüştürdüğünde parlamaya başladı.

Bankacı, kısa süre sonra, dünyanın en zengin ve en köklü bankacılarından biri olmak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılık dünyasını ele geçirdi. 44 yaşındaki Edmond, sevgi dolu bir partner dışında hayalini kurduğu her şeyi buldu.

Büyük servetler büyük istismar korkusunu ve servet avcılarını da beraberinde getirir. Yıllarca, Edmond, birinin onu parası için kullanmasından korkarak aşık olmaktan veya evlenmekten korkuyordu. Yani, Lily ile tanışmadan önce.

Lily Watkins, ikinci kocası intihar ettikten sonra finansal danışmanlık için Edmond'la tanıştığı zaman zaten bir milyarder varisiydi. Lily'nin finansal bağımsızlığı ve bariz güzelliğiyle ilgili orta yaşlı milyarderi çeken bir şey vardı.

Ancak Safra kardeşler ailenin "altın çocuğu" Edmond'un bin yıl sürecek bir "Safra Bank" hayalini gerçekleştirebilecek bir çocuğu olmasını çok isteseler de Lily'yi onaylamadılar.

Vanity Fair'e göre, “Sadece çocuk doğurma yaşının ötesinde değildi, aynı zamanda kocasının intiharı için de biraz inceleme altındaydı. Safra kardeşler, "Bu Edmond'a göre bir kadın değil" dediler. "

Kardeşlerinden etkilenen Edmond, Lily'den ayrıldı ve banka işlerini sürdürmek için New York'a döndü.

Çift bir daha ancak, Edmond Lily'nin tekrar evlendiğini öğrendikten yıllar sonra bir araya gelecekti.

Edmond Safra, Lily'nin üçüncü kez evlendiğini duyunca daha fazla kayıtsız kalamadı. Lily'nin bu son evliliği üç aydan fazla sürmese de durum Edmond'ın dikkatini çekmeye yetti.

1976'da Edmond ve Lily, 600 sayfalık bir evlilik anlaşması ile nihayet evlendi. Safra çifti, Lily'nin sevgili kocasını götüren trajik 1999 yılına kadar pastoral bir hayat yaşadı.

O sırada Edmond, Monte Carlo'daki yat limanı yakınında sahip olduğu lüks bir dairede ikamet ediyordu.

Aralık 1999'da apartman alev aldı ve sonuçta Edmond Safra trajik bir şekilde öldü.



Edmond, Monako'daki evinde korumalara ihtiyaç duymadığını hissetti. Bankacı ve Filipinli hemşiresi, diğer hemşiresi Amerikalı Ted Maher tarafından kasıtlı olarak yakılan yangında boğuldu.

Ted Maher yangını çıkardığı için tutuklandı. Maher'in avukatı Michael Griffith, “Bay Safra'yı öldürmek niyetinde değildi. Sadece Safra'nın kendisini daha çok takdir etmesini istedi. Safra Bey'i severdi. Bu hayatının en iyi işiydi. "



Monaco başsavcısı Daniel Serdet'e göre Ted Maher, o zamanlar dikkatleri üzerine çekmek için yangını başlattığını itiraf etti. Maher, Safra'nın diğer yedi hemşiresini “kıskandığını” iddia etti.

6 Aralık'ta Edmond Safra Cenevre'ye gömüldü. Ted Maher mahkum edildi ve sekiz yıl sonra Ekim 2007'de serbest bırakıldı.

Forbes'a göre, "Edmond servetinin çoğunu Edmond J. Safra Hayırsever Vakfına bıraktı, ancak aynı zamanda Lily'yi milyarder yapacak kadar varlığını da bıraktı."



Forbes, geçtiğimiz günlerde Lily Safra'yı 2020 listesinde dünyanın milyarderleri arasında listeleyerek 1614. sırada yer aldı . Net değerinin 1,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor; Bunun 340 milyon doları, önceki kocasından miras kalan Brezilya'daki bir hissesinin 2009'daki satışından geldi.