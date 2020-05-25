Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.723
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3005
EURO
7.4186

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Müslümanları için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs’ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Müslümanları için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs’ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum” dedi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:42
2013 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanları için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanlar için Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. ABD'li Müslümanlar için yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim'den, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Âleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel işbirliğiyle gelinebilir. Ancak, küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediği açık bir gerçektir. Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının dramı devam ediyor. Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı. Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor” dedi.

“Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında ABD dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik”

Küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrısını yinelediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korona virüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu vesileyle bir kez daha ‘Dünya beşten büyüktür' diye ifade ettiğimiz küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyor, tedavi görmekte olanlara acil şifa niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir. Ramazan ayını ve bayramı buruk geçirmiş olsak da, kalplerimiz bir ve beraberdir. Bu duygularla, Amerikalı Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramını, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU

Son Güncelleme: 25.05.2020 09:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi
İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi
Pakistan'da Airbus A320 tipi yolcu uçağı düştü
Pakistan'da Airbus A320 tipi yolcu uçağı düştü
İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"
İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"
Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyacak yasa tasarısı yenilendi
Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyacak yasa tasarısı yenilendi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim