COVİD-19 IRK VEYA DİN AYIRMIYOR

- Covid19 ile aylarca yaşayacağız. İnkar da etmeyelim panik de yapmayalım. Hayatı gereksiz yere zorlaştırmayalım. Mutlu olmayı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenelim.

- Virüs yazın etkisini azaltmayacak. Brezilya ve Arjantin’de şu an mevsim yaz ama virüs hızla yayılıyor.

- Çok çok su içerek hücrelere nüfuz etmiş Covid19 virüslerini yokedemezsiniz, sadece sık sık tuvalete gidersiniz.

- El yıkamak ve 1.8 metre mesafeyi korumak virüsten korunmak için en iyi yöntemdir. Eğer evde Covid19 hastası yoksa evdeki yüzeyleri dezenfekte etmeniz gerekmez.

- Kargo paketleri, benzin pompaları, alışveriş arabaları ya da ATMler enfeksiyona neden olmaz. Ellerinizi yıkayın, hayatınızı normal yaşayın

- Covid19 gıda kaynaklı bir enfeksiyon değildir. Grip gibi damlacıkla ilişkili enfeksiyondur. Yemek siparişiyle belgelenmiş Covid19 riski yoktur.

- Saunaya girmek, hücreye nüfüz etmiş Covid19 virüslerini öldürmez

- Koku alma duygunuzu pek çok alerji ve viral enfekiyonla kaybedebiliriniz. Covid19 için spesifik olmayan bir semptomdur

- Eve geldikten sonra kıyafetlerinizi değiştirip acilen duş almamız gerekmez. Temizlik bir erdemdir; paranoya değil.

- Covid19 Virüs havada asılı durmaz. Yakın temas gerentiren bir damlacık enfekiyonudur. Hava temiz, parklarda bahçelerde (mesafeyi koruyarak) yürüyebilirsiniz.

- Covid19 ırk veya din ayırmaz, tüm insanlara bulaşır

- Covid19’a karşı normal sabun kullanmak yeterlidir, illa antibakteriyel sabun almak gerekmez. Zaten virüs bakteri de değildir.

- Yemek siparişleriniz için endişelenmenize gerek yoktur. Ama çok istiyorsanız, mikrodalga fırında birazcık ısıtabilirsiniz.

- Ayakkabılarınızla eve Covid19 getirip hastalanma ihtimaliniz, günde 2 defa üstünüze yıldırım düşmesiyle aynıdır. 20 yıldır virüslere karşı çalışıyorum, damlacık enfeksiyonları böyle yayılmaz.

- Sirke, sumak, soda, zencefil, ... içmekle/yemekle virüsten korunamazsınız.

- Eldiven giymek kötü bir fikirdir, virüs eldiven üstünde birikebilir, yüzünüze dokunursanız kolayca bulaşır. El yıkamak en iyisidir.