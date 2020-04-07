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COVİD-19 IRK VEYA DİN AYIRMIYOR

Korona virüs ile birlikte şehir efsaneleri de yayılıyor. Dünya hem salgına hem de yanlış bilgiye karşı bir savaş veriyor. Bilim insanları hurafeleri yalanlayarak, inanmayın uyarısında bulundu. İşte Korana ile ilgili doğrular ve yanlışlar: Amerikalı doktorlar açıkladı.

COVİD-19 IRK VEYA DİN AYIRMIYOR

Korona virüs ile birlikte şehir efsaneleri de yayılıyor. Dünya hem salgına hem de yanlış bilgiye karşı bir savaş veriyor. Bilim insanları hurafeleri yalanlayarak, inanmayın uyarısında bulundu. İşte Korana ile ilgili doğrular ve yanlışlar: Amerikalı doktorlar açıkladı.

07 Nisan 2020 Salı 13:15
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COVİD-19 IRK VEYA DİN AYIRMIYOR

- Covid19 ile aylarca yaşayacağız. İnkar da etmeyelim panik de yapmayalım. Hayatı gereksiz yere zorlaştırmayalım. Mutlu olmayı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenelim.

- Virüs yazın etkisini azaltmayacak. Brezilya ve Arjantin’de şu an mevsim yaz ama virüs hızla yayılıyor.

- Çok çok su içerek hücrelere nüfuz etmiş Covid19 virüslerini yokedemezsiniz, sadece sık sık tuvalete gidersiniz.

- El yıkamak ve 1.8 metre mesafeyi korumak virüsten korunmak için en iyi yöntemdir. Eğer evde Covid19 hastası yoksa evdeki yüzeyleri dezenfekte etmeniz gerekmez.

- Kargo paketleri, benzin pompaları, alışveriş arabaları ya da ATMler enfeksiyona neden olmaz. Ellerinizi yıkayın, hayatınızı normal yaşayın

- Covid19 gıda kaynaklı bir enfeksiyon değildir. Grip gibi damlacıkla ilişkili enfeksiyondur. Yemek siparişiyle belgelenmiş Covid19 riski yoktur.

- Saunaya girmek, hücreye nüfüz etmiş Covid19 virüslerini öldürmez

- Koku alma duygunuzu pek çok alerji ve viral enfekiyonla kaybedebiliriniz. Covid19 için spesifik olmayan bir semptomdur

- Eve geldikten sonra kıyafetlerinizi  değiştirip acilen duş almamız gerekmez. Temizlik bir erdemdir;  paranoya değil. 

- Covid19 Virüs havada asılı durmaz. Yakın temas gerentiren bir damlacık enfekiyonudur. Hava temiz, parklarda bahçelerde (mesafeyi koruyarak) yürüyebilirsiniz. 

- Covid19 ırk veya din ayırmaz, tüm insanlara bulaşır

- Covid19’a karşı normal sabun kullanmak yeterlidir, illa antibakteriyel sabun almak gerekmez. Zaten virüs bakteri de değildir.

- Yemek siparişleriniz için endişelenmenize gerek yoktur. Ama çok istiyorsanız, mikrodalga fırında birazcık ısıtabilirsiniz.

- Ayakkabılarınızla eve Covid19 getirip hastalanma ihtimaliniz, günde 2 defa üstünüze yıldırım düşmesiyle aynıdır. 20 yıldır virüslere karşı çalışıyorum, damlacık enfeksiyonları böyle yayılmaz.

- Sirke, sumak, soda, zencefil, ... içmekle/yemekle virüsten korunamazsınız.

- Eldiven giymek kötü bir fikirdir, virüs eldiven üstünde birikebilir, yüzünüze dokunursanız kolayca bulaşır. El yıkamak en iyisidir.

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