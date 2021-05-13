Çocukların öldüğü savaşa Rihanna'dan tepki

İsrail'in hafta başından bu yana Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinleri ablukaya alıp çok sayıda sivili katletmişti. Bu gelişmelerden sonra birçok ünlüden Filistin halkına destek geldi.

Şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Rihanna'da yaşanan insanlık dışı muameleye sessiz kalmadı.

Başarılı şarkıcı 95 milyonluk Instagram hesabından çocukların öldüğü savaşa tepki gösterdi.

Yıldız şarkıcı devletlerin yanlış politikasından dolayı masum insanların öldüğünü, bir an önce bu duruma çözüm bulunması gerektiğine de vurgu yaptı.

Barbadoslu yıldız paylaşımında şu sözlere yer verdi;

"İsrail ile Filistin arasında gördüğüm şiddetten dolayı kalbim kırılıyor! Olanlara bakmaya dayanamıyorum! Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar bomba barınaklarında saklanıyor, sadece Gazze'de 40'tan fazla hayat kaybediliyor, bunlardan en az 13'ü masum çocuktu!"

"İsrail ile Filistin arasında gördüğüm şiddetten dolayı kalbim kırılıyor! Olanlara bakmaya dayanamıyorum! Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar bomba barınaklarında saklanıyor, sadece Gazze'de 40'tan fazla hayat kaybediliyor, bunlardan en az 13'ü masum çocuktu!"