Çin ekonomisi çöküşte

Koronavirüsün etkisi her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Virüs bulaşan ve ölen insan sayısındaki artış, Çin önderliğindeki küresel ekonomiyi durgunlukla tehdit ediyor. Küresel ekonomideki büyük rolü sebebiyle Çin’de olanlar, her zamankinden daha önemli. Ekonomik veriler önümüzdeki süreç için de ciddi bir tehtit. İşte korkutan istatistikler; Çin, küresel GSYİH’nın yüzde 17’sini oluşturan dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahipken, yüzde 13,45 ile de küresel ticarette en büyük pay sahibi.

Çin, 2017 yılında 3.7 trilyon dolarlık değer üreten fabrikaları ile ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore’yi geride bırakarak, dünyanın en büyük üreticisi konumuna ulaştı.

615 MİLYARLIK RİSK

South China Morning Post’a göre; Alman otomobil üreticileri ve Apple gibi birçok yabancı şirket için tedarikçi olan Çin’in, virüs sebebiyle yıllık 615 milyar dolar değerinde gelir elde ettiği bu e-Ticaret pazarında da ciddi kayıplar yaşayacağı belirtiliyor. 2020’nin ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarının yüzde 50’ye kadar gerilemesi ve Çin’in telefon sevkıyatının yüzde 30-50 arasında düşmesi bekleniyor.

Çin’de otomobil satışları, ocak ayında yüzde 22 oranında düştü. Bu yerli ve yabancı otomobil üreticileri için korkunç bir haber. Otomobil endüstrisinde Avrupa merkezli bir analist olan Autovista Group, bu haberin, “tüm önemli Çin-LT pazarında finansal hesap sabitlemesi yapan birçok üretici için alarma neden olduğunu kaydetti. Otomobil satışlarının yüzde 30’dan fazla düşeceği ifade ediliyor.

ENFLASYONU TETİKLEDİ

Dünya çapında aylık 23 milyar dolarlık turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 16’sını çeken Çin’de, koronavirus sebebiyle aylık 4.6 milyar dolar kayıp var. Birçok hava yolu şirketi Çin’e uçuşları iptal etti. Çin’in turizm gelir kaybının 80 milyar doları bulacağı 2021’de de benzer durumun süreceği tahmin ediliyor. Çin halkı da hızla yükselen enflasyonla da mücadele ediyor. Yıllık enflasyon yüzde 5,4 artarken ocakta ise aralık ayına göre yüzde 1,4 artış gerçekleşti. Yıllık yiyecek fiyatları yüzde 20,6 artarken tüketici fiyatları yüzde 7,7 yükseldi. Salgın sebebiyle fiyatların daha da artması bekleniyor.

MİLYONLARCA İŞ YERİ KAPANACAK

2018’deki merkezî hükûmet rakamlarına göre, 150 milyondan fazla insan istihdam eden 63 milyon küçük işletme var. 2003 yılında Sars salgını, Çin ekonomisinde sekiz milyon iş kaybına yol açtığı göz önüne alındığında ciddi riskler söz konusu. Pekin’deki merkezi hükûmet, salgına çare bulamadı ve ekonomiyi yeniden canlandıramadı.

Çin’deki on milyonlarca küçük işletme, önümüzdeki iki üç ay içinde kapanabilir. South China Morning Post’a göre çok sayıda insan saatlik iş kayıpları yüzünden maaş kesintilerine uğruyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, mahallî yönetimleri iş dünyası üzerinde hakim olmaları konusunda uyardı ve “Büyük ölçekli işten çıkarmaları engelleyin” dedi. Millî hükûmet bu ay finansal piyasalara 1.2 trilyon yuan (173 milyar dolar) sürdü. Küçük-orta ölçekli işletmelerin sübvanse edilmesi, banka faizlerinin düşürülmesi, vergi indirimleri gibi bir takım düzenleme yapıldı. Geçen hafta, Çin Merkez Bankası piyasalara 77 milyar dolar daha enjekte etmişti.