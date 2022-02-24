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Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich İngiltere'den kovulacak!
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı İngiltere’de yaşaması yasaklandı.
Dünya 24.02.2022, 19:46
Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Buna sebep olarak ise Putin rejiminin kilit destekleyicilerinden olması öne sürüldü.
Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu. Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının bundan sonra kesinlikle reddedileceği öne sürüldü.
Abramovich daha önce 2018 yılında başvurduğu İngiliz yatırımcı vizesini ‘Salisbury zehirlenmeleri’ olayından sonra geri çekmişti.