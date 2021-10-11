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Çeçen lider Kadirov'un kızı Ayşat, kültür bakanı olarak atandı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, 23 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova’yı Kültür Bakanı olarak atadı. Ayşat Kadirov geçtiğimiz yıl bakan yardımcılığı görevine getirilmişti.

Dünya 11.10.2021, 08:58
Çeçen lider Kadirov'un kızı Ayşat, kültür bakanı olarak atandı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’un en büyük kızı Ayşat Kadirov, Çeçenya Cumhuriyeti’nin Kültür Bakanı olarak atandı.

Ajanskafkas'ın haberine göre Kültür Bakan Yardımcılığı yapan 22 yaşındaki Ayşat Kadirov’un atanması, resmi olarak parlamento başkanı Magomed Davudov’un Instagram sayfasında duyuruldu.

Davudov yaptığı açıklamada, “Çeçenya Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekilleri adına sevgili Ayşat Kadirov’u Çeçenya Cumhuriyeti Kültür Bakanı olarak atanmasından dolayı içtenlikle kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Çeçen yetkiliye göre Ayşat Kadirov, yetenekli ve yaratıcı bir lider, çalışkan ve harika bir organizatör niteliklerine sahip.

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