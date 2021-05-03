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Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor

Bill Gates ve eşi Melinda Gates 27 senelik evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Dünya 03.05.2021, 23:57 04.05.2021, 00:01
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor

Bill Gates Twitter hesabından kararı şu paylaşımla duyurdu:

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in ''Evliliği sonlandırma kararı'' aldıkları duyuruldu. Bill Gates, Melinda Gates ile aldıkları kararı Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada 27 senelik evlilik süresince gelişen ortak değerlerin süreceği, bazı ortaklıkların devam edeceği bildirilirken, 'Hayatımızın geri kalan kısmında birlikte çift olarak devam edebileceğimize inanmıyoruz'' denildi. 

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