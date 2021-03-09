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Azerbaycan'da iktidar partisinin genel başkan yardımcılığına Mehriban Aliyev seçildi
Azerbaycan'da iktidar partisinin genel başkan yardımcılığına Cumhurbaşkanın eşi ve aynı zamanda 1. yardımcısı olan Mehriban Aliyev seçildi.
Dünya 09.03.2021, 13:38 09.03.2021, 13:42
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Azerbaycan'da iktidar partisinin genel başkan yardımcılığına Cumhurbaşkanın eşi ve aynı zamanda 1. yardımcısı olan Mehriban Aliyev seçildi.
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