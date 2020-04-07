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Avrupa'da salgını kontrol altına alan ilk ülke: Sert tedbirlerle başardık

Norveç Sağlık Bakanı Höie, ülkedeki Kovid-19 (koronavirüs) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi. Norveç'te şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'da salgını kontrol altına alan ilk ülke: Sert tedbirlerle başardık

Norveç Sağlık Bakanı Höie, ülkedeki Kovid-19 (koronavirüs) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi. Norveç'te şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti.

07 Nisan 2020 Salı 13:41
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Avrupa'da salgını kontrol altına alan ilk ülke: Sert tedbirlerle başardık

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç’te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.

Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında en çok Kovid-19 testi yapılan Norveç’te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 07.04.2020 14:00
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