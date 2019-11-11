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Avrupa'da bir ilk! Hannover'in yeni belediye başkanı bir Türk oldu

Almanya'nın Hannover şehrinde yapılan seçimleri kazanan Türk kökenli Belit Onay kentin belediye başkanı oldu.

Avrupa'da bir ilk! Hannover'in yeni belediye başkanı bir Türk oldu

Almanya'nın Hannover şehrinde yapılan seçimleri kazanan Türk kökenli Belit Onay kentin belediye başkanı oldu.

11 Kasım 2019 Pazartesi 00:15
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Avrupa'da bir ilk! Hannover'in yeni belediye başkanı bir Türk oldu

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de yerel seçimler yapıldı. Seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı Türk kökenli Belit Onay'dı.

Hannover'ın yeni belediye başkanı Türk kökenli

OY SAYIMINDAN 1 SAAT SONRA KAZANDIĞI DUYURULDU

Sandıkların yerel saat ile 18'de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi ve yaklaşık bir saat sonra Belit Onay'ın seçimleri kazandığı duyuruldu. Partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten ötürü teşekkür konuşması yaptı.

"HANNOVER ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR YAPIYA SAHİP"

Hristiyan Demokratlar adına yarışan Eckhard Scholz ile başa baş giden Yeşiller adayı Onay, yarışı önde tamamladı. Oy verme işleminin devam ettiği sırada konuşan Belit Onay, Hannover'de sosyal sıkıntılara cevap verebilen bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek,"Kira, konut gibi sosyal sıkıntılara uygun cevaplar bulduğumuzu düşünüyorum. AfD'nin yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir başarı önemli. Hannover çok kültürlü yapıya sahip bir yer. Yeşiller'in çevre ve sosyal konulara yönelik politikalarında son yıllarda olumlu tepkiler alıyor. Hannover'de iyi çalışan bir ekibimiz var." dedi.

"SOLİNGEN OLAYI HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alarak belediye başkanı olan Yeşiller Partili Belit Onay, siyasete girmesinde Solingen olayının büyük etkisi olduğunu bildirdi. Deutsche Welle'ye konuşan Onay, "Solingen'de ırkçıların kundakladığı evde beş Türk'ün yanarak ölmesi benim hayatımı değiştirdi. 12 yaşındaydım ve çok etkilendim. Siyasi bilincim gelişmeye başladı. Kendime yakın bulduğum için Yeşiller'e katıldım" dedi.

BU DENLİ BÜYÜK BÖLGEDE İLK DEFA BİR TÜRK

Almanya'da küçük belediyelerde halihazırda Türkiye kökenli belediye başkanlarının olduğunu belirten Onay, ilk kez böylesi büyük bir bölgenin bir Yeşiller adayı tarafından yönetileceğini söyledi.

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