Amerika: İsrail'e desteğe hazırız açıklaması yaptı!

Kirby, "İsrail'in roket saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var ve desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, İsrail'i kınamaktan kaçınarak, "İsrail'de devam eden şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Son günlerde gördüğümüz şiddetli çatışmalar dahil, bölgedeki durumdan endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu: Güçlü karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini söyledi. Netanyahu, İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail topraklarını, askerlerini ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini bildirildi. Netanyahu, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın bir süre sürebileceğini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu Lavrov Kudüs'ü konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov ile Çavuşoğlu, Filistinlilerin kendilerine ait Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Çavuşoğlu telefon görüşmesinde Doğu Kudüs'teki durumu ele aldı, Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa bölgesinde gerilimin artmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

Bu bağlamda Lavrov ile Çavuşoğlu, Filistinlilerin kendilerine ait Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı, meselenin tüm taraflarına itidal ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.