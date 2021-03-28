Amerika, halkının neredeyse yarısını aşılamayı başardı

CDC açıklamasında nüfusu yaklaşık 320 milyon olan ABD'nin, 91 milyon 700 binden fazla kişinin en az bir doz aşı olduğunu, 50 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı kaydedildi.

CDC’nin son güncellemesine göre Dağıtılan aşıların 90 milyondan fazlası Pfizer/BionTech, 85 milyondan fazlası ise Moderna’nın aşıları. Dağıtılan Johnson and Johnsson aşısının sayısı ise 5 milyona yaklaşıyor.Firma bu ay sonuna kadar 20 milyon doz aşı tedarik edeceği sözünü vermişti.

Mayıs sonuna kadar korona virüsü aşısına tüm Amerikalılar’ın erişimi olacağı sözünü veren yönetimin imdadına Oxford/AstraZeneca aşısının yetişmesi bekleniyordu.

Bağımsız gözlemcilerin, aşıda Avrupa’da rastlanan kan pıhtılaşması riski gibi herhangi bir yan etki tespit etmediğini vurgulayan firma kullanım onayı için Nisan ayını işaret etse de Amerikalı yetkililerden gelen son açıklama ertelemeye neden olabilir.

Data Güvenliği İzleme Kurulu, AstraZeneca’nın ABD’de yürüttüğü korona virüsü aşısı denemesinin sonuçlarının “eski bilgiler” içermiş olabileceğini söyledi. Bu durumun, şirketin aşının etkinlik verileri hakkında eksik bir tablo sunduğu anlamına gelebileceğini kaydetti.

Johnson and Johnson ve AstraZeneca’dan gelen haberler Biden yönetiminin canını sıksa da, Pfizer ve Moderna aşılarının dağıtımı tüm hızıyla sürüyor; yüksek aşılama oranı yakalayan bazı eyaletler de tedbirleri gevşetiyor. Ancak amerika’da vaka sayılarında yeniden artış var. Uzmanlar bağışıklığın hemen başlamadığını belirtmenin yanı sıra aşı olmanın maskesiz hayat anlamına gelmediği konusunda uyarıyor.

Tüm diğer aşılar gibi korona virüsü aşısı da vücuda hastalıkla savaşmak için antikor üretmesini öğretiyor. Bu da günler alıyor. Antikor seviyeleri ortalama iki haftanın sonunda koruma eşiğine ulaşıyor.

Bu eşik sağlanana kadar virüse yakalanmak halen mümkün. Beyaz Saray Korona Virüsü Görev Gücü bu nedenle Amerikan halkını tedbiri bırakmamaları ve seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor.