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Amazon'un kurucusu Bezos, koltuğunu kime bırakacak?
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini bırakacağını açıkladı
Dünya 27.05.2021, 09:38
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketin hissedarlar toplantısında, CEO'luk görevini 5 Temmuz’da Andy Jassy’e bırakacağını açıkladı.
Bezos, Amazon’un 5 Temmuz 1994’te kurulduğunu hatırlatarak, kendisi için önemli olan bu tarihi özellikle seçtiklerini bildirdi.
Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini Andy Jassy’e bırakacak.
ABD’li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat’ta, Bezos’un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını açıklamıştı.
Şirketin açıklamasında, Bezos’un Amazon’un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy’nin geleceği aktarılmıştı.