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Almanya’da perakende satışlar keskin düştü

Almanya’da perakende satışlar keskin bir düşüşle, yıllık yüzde 9 azaldı.

Dünya 02.04.2021, 12:26
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Almanya’da perakende satışlar keskin düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine  göre, Almanya'da perakende satışlar şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 9 azaldı. Beklentiler yüzde 6,3 ‘lük bir düşüş olması yönündeydi. Perakende satışlardaki yıllık nominal değişim yüzde 7,7 oldu.

Perakende satışlarda görülen düşüşün ve Almanya'da aralık ortasında başlayan ikinci COVID-19 karantinalar sebepli olduğu belirtildi.

Perakende satışlardaki aylık değişim ise yüzde 2’lik artış beklentisinin altında, yüzde 1,2’lik artış oldu.

Aylık bazda, takvim ve mevsimsel değişimlerden arındırılmış perakende satışlar, ocak ayına göre reel olarak yüzde 1,2 nominal olarak yüzde 1,3 arttı.

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