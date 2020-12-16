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Almanya'da bugüne kadarki günlük en yüksek ölüm oranı: 952 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti
Almanya'da yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlanırken, corona virüsüne bağlı sebeplerle son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.
Dünya 16.12.2020, 16:10
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tüm hızıyla yayılıyor. Almanya’da 10 Ocak’a kadar devam etmesi planlanan yeni kısıtlamalar bugün yürürlüğe girdi. Ülkede son 24 saatte corona virüsünden 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri günlük en yüksek can kaybı rapor edildi.
Bundan önceki en yüksek günlük ölüm sayısının ise 598 olarak kayıtlara geçti. Corona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 23 bin 427 olarak raporlandı. Ayrıca ülkede son 24 saatte 27 bin 728 kişide corona virüsü tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 379 bin 238’e yükseldiği ifade edildi.
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