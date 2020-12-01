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Aliyev'den Fransa'ya manidar cevap: Çok istiyorsanız Marsilya'yı Ermenilere verin

Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın; senatonun aldığı kararın aksine, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını duyurmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ''Çok istiyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler'' diyerek tepki gösterdi.

Dünya 01.12.2020, 15:13
2005
Aliyev'den Fransa'ya manidar cevap: Çok istiyorsanız Marsilya'yı Ermenilere verin
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fransa'yı hedef alarak, ''Çok istiyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler'' dedi.

Aliyev, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek. Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler" ifadelerini kullandı.

Aliyev Fransa'ya da seslendi. "Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun" dedi. 

Fransız Senatosu geçtiğimiz ay "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararı onaylamıştı. Ancak Fransız Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Senato tarafından alınan kararın aksine, ülkenin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını duyurmuştu.

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