Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105278
ALTIN
380.581
DOLAR
6.8321
STERLİN
8.4529
EURO
7.6013
Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto
TELE1 Televizyonu önünde protesto
Emlak vergileri hafta sonu da ödenebilecek
Emlak vergileri hafta sonu da...
ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı
Siyahi Muhabire canlı yayında gözaltına...
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...

ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Mineapolis'teki protestolardan yayın yapan CNN muhabiri Omar Jimenez ve beraberindekiler, yayın sırasında gözaltına alındı.

ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Mineapolis'teki protestolardan yayın yapan CNN muhabiri Omar Jimenez ve beraberindekiler, yayın sırasında gözaltına alındı.

29 Mayıs 2020 Cuma 15:54
2008 Okunma
ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına döndü. Minnepolis Polis Merkezinin protestocular tarafından ateşe verilmesinin ardından CNN muhabiri Omar Jimenez, bölgeden canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

CNN tarafından yapılan açıklamada canlı yayında yaşanan olaya yönelik, "CNN muhabiri Omar Jimenez, Minneapolis'teki protestoların gerçekleştiği yerde canlı bir şekilde memurlara açık bir şekilde kendini tanıttıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yapımcı Bill Kirkos ve kamera operatörü de dahil olmak üzere Jimenez ekibi de kelepçelendi" ifadeleri kullanıldı. CNN ekibinin gözaltı alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Minnesota Valisi Tim Walz yaşanan olayın "kabul edilemez" olduğu ifade etti. Vali Walz, CNN ekibinin orada olma hakkına sahip olduğunu ve medyanın protestoları aktarması için Minnesota'da olmasını istediğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan protestoculara sert uyarı: 'Yağma başladığında silahlar ateşlenir'
Trump'tan protestoculara sert uyarı: 'Yağma başladığında silahlar ateşlenir'
ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı
ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı
ABD, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu
ABD, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu
Trump'tan 100 bini aşan ölümlere yönelik açıklama: 'Üzücü bir kilometre taşı'
Trump'tan 100 bini aşan ölümlere yönelik açıklama: 'Üzücü bir kilometre taşı'
Nijerya’da 100 kişilik silahlı grubun saldırısı sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya’da 100 kişilik silahlı grubun saldırısı sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.
Boeing'in 'sabıkalı' uçak tipi 737 MAX, yeniden üretimde
Boeing'in 'sabıkalı' uçak tipi 737 MAX, yeniden üretimde
Siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor
Siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor
Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi
Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi
İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
MİT tespit etti, Erdoğan uyardı, Tunus'ta BAE destekli kanlı darbe önlendi
MİT tespit etti, Erdoğan uyardı, Tunus'ta BAE destekli kanlı darbe önlendi
Trump'tan polis tarafından öldürülen Floyd'a yönelik açıklama: 'Çok üzücü bir olay'
Trump'tan polis tarafından öldürülen Floyd'a yönelik açıklama: 'Çok üzücü bir olay'
''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'
''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim olarak atandı
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim olarak atandı
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti
Fransız devletinden otomotiv sektörüne 8 milyar Euro destek
Fransız devletinden otomotiv sektörüne 8 milyar Euro destek
Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'
Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim