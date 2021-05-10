4 saat sonra zafer, askerler geri çekildi! İslam dünyasına acil yardım çağrısı

Son Dakika Haberi: Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı.

Filistinliler ise Harem-i Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı.

İŞGAL GÜÇLERİ BU SABAH YENİDEN SALDIRDI

İsrail polisi bu sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Bu kanunsuz müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre; İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 300'e yükseldi.

İSLAM DÜNYASINDAN YARDIM TALEBİ

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

"Ya Rabbi Selahaddin nerede? Selahaddin nerede? Bize Selahaddin'ini gönder. Biz direnenleri zalimlerin insafına terketme! Canımı, kanımız Aksa'ya feda olsun" diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.

Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem'e giremezler" dedi.

İsrail polislerinin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.

AA MUHABİRİ YARALANDI

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani'nin ofisine baskın düzenledi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti.

DİRENİŞ ZAFER GETİRDİ

Müslümanlar teslim olmadılar. İsrail güçleri, 4 saat süren Müslümanların kararlı direnişinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildi.

Müslümanlar, işgalci İsrail'in silahlı, ses ve gaz bombalı saldırılarına karşı koydu. Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı. Camide temizlik yapan Müslümanlar, daha sonra öğle namazı kıldı.

FANATİK YAHUDİLER BASKIN YAPACAKTI

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İŞGALİ KUTLAYACAKLARDI

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.

KADINLARA SALDIRIP KABLOLARI KESTİLER

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan ve içinde murabıt Kudüslü kadınların bulunduğu Kubbet'üs-Sahra'ya saldırıp ses ve gaz bombaları attı.

Güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın hoparlörlerinden yapılan anonsları engellemek için kabloları kestiler.