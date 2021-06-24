10 kişinin idamına karar verdi! Sebebi tüm dünyayı şaşırttı...

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine aldığı bir karar ile gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda 'Batı modası'na savaş açan ve bu kültürden objelerin giyimini yasaklayan Kuzey Kore'den bir idam kararı geldi.

İngiliz medyasının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, en az 10 kişi için idam emri verdi.

İdam edilen kişilerin suçları ise Güney Kore'deki aileleri ile irtibatta kalmak için Çin telefon şebekelerini kullanmak olarak gösterildi.

Aynı habere göre, idamlar halka açık alanlarda yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleştirildi.

Ülkenin iktidar partisi ve gizli polisin Mart ayından bu yana benzer 'suçlardan' dolayı yaklaşık 150 kişiyi tutuklandığı da gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz haftalarda 'Kapitalist ürünlere' savaş açan ülkede bu kültürü temsil eden her şey yasaklanmıştı.

Bu kapsamda Güney Kore'ye ait herhangi bir ürünü bulunduran kişilerin en ağır cezaya çarptırılacağı açıklanmıştı.

Parti gazetesi Rodong Sinmun'da konu ile ilgili yayınlanan yazıda şu ifadeler yer vermişti;

'Tarih bize, eğer kendi yaşam tarzımıza bağlı kalmazsak, bir ülkenin ekonomik ve savunma gücü ne olursa olsun savunmasız hale gelebileceği ve sonunda nemli bir duvar gibi çökebileceği çok önemli bir ders veriyor'

Yazıda 'Kapitalist yaşam tarzının en ufak belirtisine karşı dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız' ifadesi yer almıştı.