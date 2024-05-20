Aynı verilere göre Rize’de 2023’ün ilk 4 ayında 938 olan konut satışları 2024’ün ilk 4 ayında 932 olarak gerçekleşti. Trabzon’da ise 2023 yılının aynı döneminde 3 bin 31 olan konut satışı 2024 yılının ilk 4 ayında 2 bin 429’ye gerilerken, en büyük düşüş bu ilde yaşandı.

Giresun’da 2023 yılının ilk 4 ayında toplam konut satışı 2 bin 58 iken 2024 yılının ilk 4 ayında bu sayı bin 659’a geriledi. Gümüşhane’de 2023 yılının ilk 4 ayında 330 olan konut satışı 2024 yılının ilk 4 ayında Gümüşhane’de bir düşerek istikrarını korudu. Artvin’de 2023 yılının ilk 4 ayında 609 olan konut satışları 2024’ün ilk 4 ayında ise 508 oldu.