Törene İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, üniversite Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar beraberinde Doğa Sigorta İcra Kurulu ile akademisyen ve eğitmenler katıldı. Programa dahil olup, derslere katılım gösteren ve sınavda başarılı olan acenteler Türkiye’nin dört bir yanından gelip Doğa Sigorta’nın misafiri oldular.

23 Eylül-16 Aralık 2023 tarihleri arasında ilki düzenlenen Acente Gelişim Akademisinde, İstanbul Topkapı Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 96 saat sürede Dijital Pazarlama, Hasar Süreci Yönetimi, Müşteri Odaklı Satış Teknikleri, Sigorta Fiyatlaması ve Sigorta Hukuku isimli eğitimler online olarak verildi.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, sertifika töreninde bulunmaktan mutluluğunu dile getirerek şu sözleri aktardı: “Biz her zaman acentelerimizle birlikte büyümeyi hedefledik. Kurumumuza yaptığımız tüm yatırım ve geliştirdiğimiz tüm projelerde iş ortağımız acentelerimizin de büyümesini ve ilerlemesini görev edindik. 2024 yılında 10. Kuruluş yılımızı kutlarken, geldiğimiz noktada acentelerimizin eğitimine katkı sağlayan Acente Gelişim Akademimizin ilk mezunları ile bugün burada olmaktan heyecan duyuyorum. Üstelik her geçen gün daha da büyüyen ve köklenen grubumuzun kendi üniversitesi İstanbul Topkapı Üniversitesi eşliğinde bu projeyi gerçekleştirmekten ayrıca gururluyum. Yeni dönemlerde başka acentelerimizle devam edecek bu sürekli program sayesinde yüzlerce, binlerce Doğa Sigorta temsilcisine etkide bulunup, dokunacağımıza inanıyorum. Hem Doğa Sigorta iş gücüne hem de sigorta sektörüne katkı sağlayacağına inandığımız bu eğitim programına katılım gösteren ve sınavda başarılı sonuçlar elde eden siz değerli acentelerimizi tebrik ederim. Gösterdiğiniz ilgi, ayırdığınız vakit ve enerji için teşekkür ederim. Sizinle güçlüyüz, yarınları sizinle tasarlıyoruz” dedi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin hem Doğa Sigorta yöneticilerini hem de acenteleri eğitime verdikleri değer için kutladığı konuşmasında, Doğa Sigorta ile üniversitenin iş birliğinden ve sigorta sektörüne de katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti aktardı.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, eğitim içeriğinin önemine vurgu yaparak; “Uzun zamandır hayalimizde olan, büyük bir inanç ve heyecanla değerli İstanbul Topkapı Üniversitesi iş birliği ile tasarladığımız Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi Sertifika Programı’nın ilk mezunları ile bugün burada olmaktan çok sevinçliyim. Sektörümüze her zaman yenilik, güç ve güven katan faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemek bizler için gurur verici. Bugüne kadar acentelerimizle kenetlenerek aldığımız başarı dolu bu önemli yolda, kuruluşumuzun 10. senesinde eğitim programımızın ilk mezunları sizler, yüksek performans ve başarınız ile bu akademinin sesini duyuracaksınız. Ve bizler de bu eğitim programını devam ettirerek daha birçok acentemizin gücüne güç katacağız” ifadelerini kullandı.