Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2023’de eğitimden spora gerçekleştirdiği birçok faaliyetten 85 bin genç ve çocuk faydalandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gençlere ve çocuklara yönelik eğitim, spor, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2023-2024 eğitim döneminde Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Konukevi Yatılı Kız Yurdu aracılığıyla, binlerce çocuk ve genç öğrencinin başarı grafiğini yukarıya taşındı. Sağlıklı yaşam ve zihinde kalmak için 21 branşta ücretsiz spor hizmeti verildi. Merkez, Selahaddin Eyyubi ve Ali Emiri Bilgievi olmak üzere 3’ü Merkez, Hani Gürbüz ve Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar olmak üzere 5 Bilgievi, Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Bismil Ahmedi Hani, Silvan El-Cezeri, Dicle, Çüngüş ve Hani Hatuniye Akademi Lisesi olmak üzere 7 Akademi Lise’nin yanı sıra Spora Gel ücretsiz spor kurslarında 85 bin çocuk ve genç eğitim aldı.

Sporcular başarıdan başarıya koştu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde ücretsiz spor okullarında keşfedilerek DBB Spor Kulübü’ne kazandırılan sporculaar, judo, atletizm, cimnastik, kick boks, tekvando branşlarında 2023 yılında 31 kupa, 123 madalya kazandı.

Hentbol ve voleybol takımı 2023 yılını yenilgisiz kapattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hentbol ve Voleybol Takımı 2023 yılında kurulmasıyla beraber, Hentbol Takımı 2. Lig resmi müsabakalarında 6’da 6 yaparak Türkiye 1. Lig için yoğun mücadele verecek. DBB Voleybol Takımı ise il genelinde düzenlenen müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

10 bin genç hem yüzmeyi öğrendi hem de keyifli vakitler geçirdi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla açılan yüzme kurslarına yoğun ilgi oldu. Antrenörler eşliğinde hem yüzmeyi öğrenen hem de keyifli vakitler geçiren 10 bin çocuk ve genç yaz tatilini verimli geçirdi.

5 bin genç özel yetenek kurslarına katıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin beden eğitimi, askeri ve polis okullarına yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ücretsiz özel yetenek kursları yoğun ilgi gördü. Ücretsiz özel yetenek kurslarından 5 bin kişi faydalandı.

49 bin 312 öğrenciye spor malzemesi desteği

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, yaz tatilini ve tatil sonrası vakitlerini sporla geçirmelerini sağlamak adına projesi kayıtlı olan 49 bin 312 öğrenciye spor malzemesi desteği verdi. Atletizm, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, karate, kickboks, tekvando, güreş, dart, satranç, judo, masa tenisi, badminton, çim hokeyi, cimnastik, hentbol branşlarından 12 ay boyunca kesintisiz spor eğitimden 49 bin 312 çocuk ve genç yararlandı.

25 bin 500 çocuk ve genç ‘Mahallemde Şenlik Var’, ‘Cami’de Spor Var’, ‘Mobil Spor’ etkinliklerinden yararlandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kırsal ve merkez ilçelerde başlattığı farklı spor projeleri ile çocuk ve gençlerin gönüllerince eğlenmelerini sağladı. Eğitmenler eşliğinde ilçe okullarında, stadyumlarda Mahallemde Şenlik Var etkinlikleri düzenlenirken çocuklar için Cami’de Spor Var etkinlikleri yaptı. ‘Mobil Spor’ projesi kapsamında da çeşitli imkansızlardan dolayı spor faaliyetlerinden pek yararlanamayan çocuklara spor destekleri sunuldu. 17 ilçe ve mahallelerinde başlatılan projelerden 25 bin 500 çocuk ve genç yararlandı.

20 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2023 yılında merkez ve kırsalda yaşayan çocukları sinema filmleriyle buluşturdu.

Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerinin sosyal-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen sinema filmlerine 20 bin öğrenci katılım sağladı.

30 bin öğrenci ‘Gez-Gör’ ile yaşadıkları kenti daha yakından tanıma fırsatı buldu

Bilgievi, Akademi Lise ve Ücretsiz Spor Kursları’ndan yararlanan 30 bin öğrenci, Gez-Gör etkinlikleri kapsamında yaşadıkları kentin tarihi ve turistik yerlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerleri gezip görme imkanı bulan öğrenci sosyal-kültürel gezilerden yararlandı.

Hazar Uyanış Gençlik Kampı’nda çocuklar ve gençler tatil yapma imkanı buldu

Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında konuklarını ağırladı. Elazığ’ın Maden ilçesi Gezin mahallesinde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampı’nda tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı gençler doyasıya eğlendi. 9 hafta süren gençlik kampından toplam bin 500 genç yararlandı.

120 bin vatandaş Kitap, Kahve ve Millet Kıraathanesi’nden yararlandı

Zamanlarını kitap okuyarak geçirmek isteyen vatandaşlar yıl içerisinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve ücretsiz ikramların yapıldığı "Kitap Kahve ve Millet Kıraathanesi" hizmetinden faydalandı. Sur, Tema, Kent Meydanı, Kardeşlik Park ve Millet Kıraathanesi olmak üzere 5 kütüphaneden 2023 yılında aylık 10 bin, yıllık ise 120 bin vatandaş ve öğrenci kütüphane hizmetlerinden yararlandı.

Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi 12 ay boyunca çocuklara ve gençlere destek oldu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde uzman psikologlar eşliğinde Bilgievi, Akademi Lise ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen teknoloji ve madde bağımlılığına karşı önlemler, koruyucu ve önleyici çalışmalar konusunda seminerler düzenlendi. 2023 yılında düzenlenen seminerlerinden 95 bin çocuk ve genç yararlandı.

Akademi Üniversite 5 bin gence yuva oldu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı; çocuk ve gençlerin eğitimde başarı grafiklerini yukarılara taşımak için açtığı Akademi Üniversite gençlerin yeni evi ve umudu oldu. Merkez Sur ilçesindeki tarihi binada yer alan Akademi Üniversite; 2023 yılında 5 bin gence hizmet verdi.