Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrailli bir takım yetkililerin iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz. Doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze’de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen, ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin, Birleşmiş Milletler’i, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaları içine düştükleri aczin açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz” denildi.



“İsrail makamlarına, kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz”

Türkiye’nin tarih boyunca zulme uğrayan herkese güvenli bir sığınak olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Bugün İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren birçok ülkenin aksine, Türkiye’nin bu konudaki sicilinin lekesiz, tertemiz olduğu herkesin malumudur. Türkiye’nin tarih boyunca Yahudiler dahil zulme uğrayan herkese güvenli bir melce olduğu tüm tarihçilerin teslim ettiği bir hakikattir. Gazze sakinlerini topyekün yok etmeyi amaçlayan bu barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına, kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.