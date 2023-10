Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “Afganistan’ın Herat Vilayetinde dün (7 Ekim) meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 200'den fazla can kaybı yaşandığı ve 1000'den fazla yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır” denildi.