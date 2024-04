Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Fidan ve Merzuk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Moritanya ile tarihi bağlara sahip olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Adana Kozan‘da 1920 yılında ülkemize yerleşen, Milli Mücadele'ye de katılan binlerce Moritanya asıllı vatandaşımız yaşamakta. Bu vesileyle dost Moritanya halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.



"Türkiye olarak bölgenin istikrar ve refahı için yoğun çaba harcamaya devam edeceğiz"

Moritanya’nın Sahel bölgesinde yaşanan gerginliğe dikkat çeken Fidan, "Bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisine büyük önem vermekteyiz. Ciddi güvenlik sınamaları ile karşı karşıya olan Sahel bölgesi önemli bir dönüşümden geçmekte. Bu bölgenin güvenliği tüm Afrika için stratejik bir öneme haizdir. Tüm bölge ülkelerinin istikrar ve güvenliğin sağlanması çabasına destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin faaliyetlerinde bölge ülkelerinin terörle mücadele dahil kapasitelerinin arttırılması öncelikli başlıklardan biridir. Öte yandan mevcut sınamaların niteliği, çabalarımızın çok boyutlu bir biçimde güvenlikten ekonomikten ve sosyal kalkınmaya yayılarak yürütülmesini zorunlu kılmakta. Ne mutlu ki Moritanya bu çalkantılı bölgede bir istikrar unsuru olarak öne çıkmakta. Türkiye olarak bölgenin istikrar ve refahı için gerek güvenlik iş birliğinin, gerek ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Her alanda iş birliğini geliştirme yönündeki iradelerimizi teyit ettik. Özellikle ekonomik ve ticari konularda mevcut ve potansiyel iş birliği fırsatlarını ele aldık. İlk karma ekonomik komisyon toplantısını en kısa sürede düzenlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Maarif Vakfımızda okuyan öğrenci sayısı bin 224'e ulaştı"

THY’nin haftanın her günü Moritanya’ya düzenlediği seferlerin iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu söyleyen Fidan, "Moritanya ile ticari ilişkilerimizde balıkçılık da önem verdiğimiz bir sektör. Bugünkü görüşmelerimizde balıkçılık ve balık yetiştiriciliği ortak komisyonunun toplanmasının önemini de değerlendirdik. Diğer yandan Moritanyalı kardeşlerimizle insani bağlarımızın güçlendirilmesi için çabalarımız devam ediyor. Bugün Maarif Vakfımız tarafından işletilen okullarda öğretim gören öğrenci sayısı bin 224’e ulaşmış durumda. Moritanyalı kardeşlerimizin Türkiye bursları ile ülkemizde eğitim görmelerinden de mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



"Uluslararası toplumu Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz"

Görüşmede Gazze’de yaşanan katliamın da ele alındığını belirten Fidan, "Tıpkı Türkiye gibi Moritanya da Filistin meselesinde hassas bir politika izliyor. Bu konuda elinden gelen her türlü desteği veriyor. Moritanya en başından bu yana Gazze’de akan kanın durdurulması için kararlı bir tutum sergilemiştir. Acil ateşkes ihtiyacı ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması hususunda iş birliğimizi sürdüreceğiz. İşgali ve haksızlıkları gündeme getirmeye hep beraber devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız devam edecek. Daha iki gün önce Filistin’in BM’ye tam üye olmasına Amerika izin vermedi. Bu tutum Filistin halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Uluslararası toplumu bu yanlışa karşı çıkmaya ve Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk ise Filistin’de yaşananlardan büyük kaygı duyduklarını ifade ederek, "Bildiğiniz gibi İsrail işgal ordusu askerleri Gazze’de bir katliam yapmaktadır. İnsan dramı yaşanmaktadır. Moritanya bu gelişmelerden kaygı duymaktadır. Burada tabii ki çok acil alınması gereken tedbirler vardır. Bunların biri hemen ateşkesin gerçekleşmesidir. Daha sonra insani yardımların Gazze’ye girmesi gereklidir. Ondan sonra da bir daimi barış sağlanmalıdır. Arap girişimi tarafından önerilen uluslararası hukuk çerçevesinde bağımsız Filistin devletinin kurulması gerekir. Biz de aynı şekilde bu çözümü desteklemekteyiz" dedi.