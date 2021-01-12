Peru Devlet Başkanı: Aşı olmam gerekirse Çin aşısı olacağım

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, Sinopharm şirketinin geliştirdiği inaktif aşının güvenli olduğunu ve aşı gerekmesi durumunda bu aşıyı kullanacağını belirtti. Francisco Sagasti, Peru’nun satın aldığı Sinopharm tarafından geliştirilen aşının geleneksel bir aşı türü olduğunu dile getirdi. Aşının tamamen güvenilir olduğunu kaydeden Segasti, hükümetin vatandaşlara aşının güvenilirliğini ve aşılamanın gerekliliğini anlatacağını vurguladı.



Segasti, Peru’nun inaktif aşı alımı için Çinli Sinopharm şirketiyle anlaşmaya vardığını ve ilk 1 milyon doz aşının bu ayın sonunda Peru’ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Segasti, Sinopharm aşısının Peru’da yürütülen üçüncü faz klinik çalışmalarının sonuçlarının aşının etkinliğini gösterdiğini ifade etti.



Peru Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede dün 2 bin 166 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 37 bin 350’ye, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 38 bin 335’e yükseldi.