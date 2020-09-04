Güney Kore’de 2. kez plazma bağışı etkinliği düzenlendi

Yeni tip koronavirüs salgınında hastaların tedavisinde kullanılan kan plazmaları ayrıca ilaç ve aşı çalışmalarında da kullanılıyor. Güney Kore’de ise bu bağışlar sistematik olarak yapılıyor. Bağışın yapıldığı Shincheonji Daegu Kilisesi tarafından ilki 13-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen toplu plazma bağışına toplam 628 kişi katılmıştı.

4 Eylül’de sona eren 2. bağış programına Daegu Atletizm Merkezi'nde hastalığa yakalanıp tamamen iyileşen 1100 kişi katıldı. Toplamda 1700 kişinin plazma bağışında bulunması Güney Kore’deki hastalar için umut oldu. Shincheonji Kilisesi’nden yapılan açıklamada geçen 2-3 ay çok sayıda hasta çıkmasıyla vatandaşlara endişe verdikleri için üzgün olduklarına yer verilirken önümüzdeki süreçte Kore Hastalık Kontrolü ve Önlemleri Merkezi'yle yakın iş birliği içinde Covid-19 hastalığının sonlanması için bütün çabayı gösterecekleri belirtildi.