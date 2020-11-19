Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.