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Aliyev, 9 köyün daha işgalden kurtarıldığı açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde 9 köyün kurtarıldığı açıkladı.
Dış Haberler 30.10.2020, 15:31
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından Zengilan, Cebrail ve Gubadlı kentlerine ait toplam 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev açıklamasında, ”Azerbaycan ordusu Cebrayıl bölgesinde Hudaverdili, Gurbantepe, Şahveledli, Hubyarlı, Zengilan bölgesinde Aladin, Vecneli, Gubadlı bölgesinde Kavdadıq, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” ifadelerine yer verdi.
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