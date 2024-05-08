Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelen V Yeşilada, üstün inşaat teknolojisi ve sahip olduğu sosyal donatı alanlarıyla benzersiz bir yaşam imkanı sunacak. Büyük bölümü yeşil alana ayrılan projede satış öncesi inşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor. Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelecek olan V Yeşilada, İstanbul’da deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük konut projeleri arasında yer alıyor. Sağlam ve güvenilir bir yaşamla birlikte ferah daireleri, geniş peyzaj alanı, konforlu yaşamı maksimum seviyeye çıkaracak modern altyapısıyla öne çıkan projenin ilk etabı V Yeşilada Göl, 21 bin metrekareye yakın bir alanda hayata geçirilirken yüzde 70’e yakını peyzaj alanı olarak tasarlandı. Sahip olduğu özelliklerle öne çıkan proje, Sultangazi-Gaziosmanpaşa aksında konumlandırılıyor.

DEPREM İZOLATÖRLÜ PROJEDE GÜVENLİ BİR HAYAT

İsra Holding güvencesiyle hayata geçirilen V Yeşilada, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projeler arasında yer alıyor. İnsanların güvenli ve sağlam yapılarda yaşamasının büyük önem taşıdığını ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Şirket olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi burada da yönetmeliklere uygun, güçlü ve sağlam bir yatırıma imza atıyoruz. V Yeşilada projemiz, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Biz, bu sistemle birlikte sitemizde yaşayacak sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor ve premium konforu maksimum güven çerçevesinde yaşamalarını istiyoruz. En yeni inşaat teknikleri ve üstün teknolojilere yer verdiğimiz projemiz, merkezi konumu, eşsiz göl ve orman manzarası ile çok özel bir yaşama imkanı sunacak. Satışlarına kısa süre içerisinde başlayacağımız projemiz cazip fiyat ve uygun ödeme koşullarıyla da konut alıcılarının yüzünü güldürecek” dedi.

Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl’de 217 daire ve 28 villa seçeneği bulunuyor. Eşsiz detaylara sahip V Yeşilada’nın tamamı 68 bin metrekareye yakın bir

alanda konumlandırılıyor ve 769 daireyle birlikte 48 villadan meydana geliyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASDAL KAMPÜSÜ’NE YAKIN KONUMDA

Hayata geçirildiği konum itibariyle İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarıyla birlikte TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesişim noktasında yükselen V Yeşilada, yapımı devam eden İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi’ne yakınlığıyla dikkat çekiyor. Bu projeyle bölgenin büyük bir değer artışı yaşayacağını ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “V Yeşilada projemiz, İstanbul Üniversitesi’nin Çapa’daki birimlerini taşıyacağı Hasdal Kampüsü’ne yakın bir lokasyonda konumlandırılıyor. Çok geniş bir alanda, sağlık sektörünün son teknolojik altyapısıyla hayata geçirilmekte olan Hasdal Kampüsü projesi binlerce tıp görevlisine ev sahipliği yapacak. Çapa’nın Hasdal Kampüsü’ne taşınmasıyla bu bölgenin çehresinin değişeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte projemiz konum olarak İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projelerin bağlantı noktalarına çok yakın bir konumda, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesişim noktasında yükseliyor. Tüm bu detaylar V Yeşilada’da yaşayacak aileler için önemli bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.