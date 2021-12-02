Vali Atik’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düşmektedir” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik mesaj yayımladı. Vali Atik, “Önce insan’ diyen ve insanı ‘yaratılmışların en şereflisi’ olarak gören bir kültüre sahip olarak bizler, her konuda özel gereksinimli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya önem vermeliyiz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düşmektedir. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak devlet, sivil toplum ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, yaşamlarını çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız. Öncelikli amacımız özel gereksinimli insanlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri, haklarını eşit bir şekilde kullanabilen vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkânları onlara sunmaktır” dedi.

“Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim”

Daha iyi şartlar altında yaşanılması için çalışmaların geçekleştiğini belirten Vali Atik, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayat şatlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmakta, daha iyi şartlar oluşturmak adına da çalışmaya devam etmektedir. Ellerinden tutup, desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm etkinliklerin özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olması, toplumsal duyarlılığımıza ivme kazandırması temennisiyle, tüm özel gereksinimli bireylerin ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar; sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim” ifadelerini kullandı.